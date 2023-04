Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer heeft geen moment spijt PSV messcherp na uithaal Ruud van Nistelrooy richting clubleiding

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy bedankt maker van twee doelpunten, Luuk de Jong. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - De teleurstelling was met bakken van het gezicht van Ruud van Nistelrooy te scheppen geweest na het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Vitesse net voor de interlandbreak. Een roemloos einde van het seizoen tekende zich af, maar bij de volgende uitbeurt zag de oud-topspits een PSV zoals hij wil zien. Met de 4-2 zege op NEC in Nijmegen deden de Brabanders goede zaken ten opzichte van AZ en Ajax in de strijd om de tweede plaats.