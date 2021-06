Max Verstappen verovert pole position voor Grand Prix van Steiermark

Eerder op de zaterdag had Verstappen de tweede tijd in de laatste vrije training gereden, achter Lewis Hamilton. De Nederlander leidt in de stand om het wereldkampioenschap met 131 punten, twaalf meer dan eerste achtervolger Hamilton.

Valtteri Bottas reed tijdens de kwalificatie de tweede tijd, maar de Fin heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen en weet dus al dat hij vanaf P5 moet starten. Hamilton staat daardoor naast Verstappen op P2, Lando Norris start vanaf P3. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez stijgt van P5 naar P4.

Irritatie

In Q1 klokte Verstappen de snelste tijd, al wekte hij de irritatie van Bottas. De Fin beweeerde dat de Nederlander hem in zijn voorlaatste ronde in de weg reed, en hij daardoor twee tienden moest inleveren. Na de eerste sessie was het einde verhaal voor Nicholas Latifi, Nikita Mazepin. Esteban Ocon, Kimi Räikkönen en Mick Schumacher.

In de tweede kwalificatiesessie reed Verstappen, net als onder meer Hamilton en Bottas op mediumbanden, en het trio start daar morgen tijdens de race ook op. De verschillen tijdens Q2 waren minimaal, halverwege zat de top-11 binnen vier tienden van elkaar. George Russell miste uiteindelijk net de boot riching Q3, op zeven duizendsten. Met Russell werden ook Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Sebastian Vettel geëlimineerd.

De Grand Prix van Steiermark is zondagmiddag de achtste in dit kalenderjaar. Volgende week wordt er opnieuw op de Red Bull Ring gereden, de laatste van de triple header van deze weken.

