Hockeyvrouwen KZ ’kampioen corona’

Door het Covid19-virus gecancelde duels zijn schering en inslag in de twee hoogste afdelingen van het Nederlandse hockey. Maar de vrouwen van HCKZ spannen, tegen wil en dank, met afstand de kroon. Zaterdag maakte de hockeybond bekend dat de uitwedstrijd van de ploeg van Jorgen Nolte, in Heiloo tegen De Terriërs, vanwege corona is uitgesteld.

Nolte, die in het verleden ook aan het roer stond bij hoofdklassers Hurley en Bloemendaal, zal ongetwijfeld hebben gedacht: daar gáán we weer. Eerder werden de duels met Nijmegen (13 september) en Tilburg (4 oktober) al opgeschort. Voor de goede orde: dat gebeurde tweemaal op verzoek van de tegenstander.

Selectie in quarantaine

De Haagse hockeyvrouwen worden zelf overigens óók geteisterd door het virus. Voor aanvang van de topper tegen Tilburg kon Nolte niet eens over zes speelsters beschikken en zat ruim tweederde van zijn selectie in quarantaine.

Hoewel de coach (met een door niet selectie-speelsters aangevuld team) wilde hockeyen, meldde hij de uitbraak keurig bij de bond. Tilburg bleek de Hagenaars voor te zijn geweest: de Brabantse equipe had al uitstel aangevraagd.

Strenger dan RIVM

Vanwege het derde uitgestelde duel beginnen de inhaalmomenten schaars te worden. KZ, dat ondanks twee afgelastingen met negen uit drie op de tweede plaats staat, moet de komende tijd vol aan de bak. Donderdag wacht het inhaalduel met Nijmegen, zondag 18 oktober wordt (in het ’vrije weekend’) opnieuw getracht de topper tegen Tilburg te spelen.

Aangezien het virus dus welig tiert in hockeyland, worden er bij Klein Zwitserland nog strengere voorzorgsmaatregelen getroffen. Nolte, op hockey.nl: „We hebben afgesproken dat speelsters elkaar buiten het hockey niet meer mogen opzoeken. Geen koffietjes en niet samen eten.” Met andere woorden: „We zijn inmiddels bijna strenger dan het RIVM.”