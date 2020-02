PSV’er Ihattaren: ’Storend dat het niet lukt’

Maar de 17-jarige middenvelder ziet vooral veel misgaan in wedstrijden, terwijl het op het trainingsveld van De Herdgang allemaal wel aardig lukt bij PSV. Waar Ihattaren vaak zo’n beetje de enige lijkt met het voetballende vermogen dat nodig is, daar wil de middenvelder dat zelf bestrijden.

„Nee, er zit niet te weinig voetbal in de ploeg bij ons”, zegt Ihattaren. „We kunnen het wel, hebben de spelers er ook voor. Op trainingen gaat het anders dan in wedstrijden, maar in de wedstrijden hoor je het te doen. Trainingen vormen het oefenen voor wedstrijden, maar als je dat daarin niet doet, mors je overal punten. Of het me stoort dat het in wedstrijden niet lukt bij ons? Ja.”

Zo had de middenvelder even een frustratiemomentje, toen hij na tien minuten aan een dribbel bezig was, maar ploeggenoot Bruma de bal ineens van zijn voet plukte. „Natuurlijk was ik even gefrustreerd, je bent aan het voetballen en wil laten zien wat je kunt, maar daar was tussen ons niets aan de hand.”

