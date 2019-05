VIDEO - Verstappen kalkt exclusieve auto onder

Daniel Ricciardo en Max Verstappen poseren trots met hun kunstwerken. Ⓒ Red Bull

Max Verstappen is in Melbourne. Vrijdag stapt hij voor het eerst in de auto, maar natuurijk moest hij woensdag eerst nog even zijn gezicht laten zien bij een commerciële activiteit, inmiddels een traditie bij Red Bull Racing. Samen met teamgenoot Daniel Ricciardo mocht de Nederlander zijn creativiteit loslaten op een heuse Aston Martin DB11.