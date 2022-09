IJzersterke Tobias Foss verovert verrassend goud bij WK tijdrijden

Lange tijd leek Stefan Kung het goud te veroveren, maar in het laatste deel van de race was Foss gigantische snel en won hij tijd op zijn concurrent. De tijd van Kung was wel genoeg voor het zilver. De Belg Remco Evenepoel complementeerde het podium.

Fillipo Ganna, die de afgelopen twee edities van de WK tijdrijden op zijn naam schreef, kende een uiterst moeilijke dag. Al voor het tweede meetpunt werd duidelijk dat de Italiaanse specialist het heel zwaar had. Hij werd uiteindelijk slechts zevende.

Daan Hoole was de eerste Nederlander die van start mocht. De renner van Trek-Segafredo kende geen vlekkeloze voorbereiding richting de WK en dat werd al snel duidelijk. Hij kon geen potten breken en werd 23e. Ook Bauke Mollema hoopte in de buurt van een podiumplek te komen, maar ook hij kon geen rol van betekenis spelen. Hij werd onderweg zelfs ingehaald door Kung en eindigde als 25e.

Dumoulin

Tom Dumoulin is niet van de partij in Australië. De Nederlandse specialist hoopte tijdens dit WK wielrennen in het Australische Wollongong afscheid te nemen met een laatste wereldtitel tijdrijden, maar de Maastrichtenaar kon het niet meer opbrengen om zich andermaal op te laden. De 31-jarige Nederlander pakte in 2017 WK-goud op zijn geliefde discipline en een jaar later zilver.

Wout van Aert, die in 2021 nog het zilver pakte op dit onderdeel bij de WK, verscheen niet aan de start. De Belg zet alles op alles op de wegrit en besloot daarom de tijdrit over te slaan.

Eerder op de dag was er Nederlands succes Down Under. Ellen van Dijk veroverde bij de vrouwen de wereldtitel.