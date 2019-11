Vivianne Miedema, fenomeen uit Hoogeveen

Vivianne Miedema kopt de 3-1 tegen Slovenië binnen. Ⓒ ANP

ARNHEM - In een kwalificatieduel dat het aanzien lange tijd niet waard was, bezorgde Vivianne Miedema (23) de ruim 23.000 toeschouwers toch nog een aangenaam avondje Leeuwinnen-voetbal. Dankzij twee treffers en een versierde penalty was de spits van Arsenal tegen Slovenië (4-1) weer eens onnavolgbaar. Daarmee sloot Miedema het kalenderjaar van Oranje in stijl af, in een jaar waarin de spits het ene na het andere record aan diggelen schoot. „Of dit jaar te overtreffen valt”, riposteert ze na afloop van de zesde zege in de kwalificatiecampagne voor het EK in 2021. „Laten we hopen van wel. Ik ben nog vrij jong, heb nog tijd zat.”