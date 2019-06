Viviani troeft Sagan weer af in Zwitserland

Sagan had maandag de derde rit op zijn naam geschreven en de Slowaak bleef toen Viviani voor. Dinsdag en woensdag waren de rollen omgedraaid. Na de finish was Sagan er als eerste bij om zijn concurrent te feliciteren. De 30-jarige Viviani werd in de finishplaats op knappe wijze afgeleverd door ploeggenoot Maximiliano Richeze en hij bewees in de sprint op de ietwat hellende aankomst helemaal klaar te zijn voor de naderende Tour de France.

Taco van der Hoorn was op de 15e plaats de beste Nederlander, gevolgd door Wilco Kelderman op de 33e plek. Koen Bouwman is na vijf dagen de beste Nederlander in het algemeen klassement en hij staat 31e. Sagan heeft in het algemeen klassement 14 seconden voorsprong op de Australiër Michael Matthews. De Deen Kasper Asgreen staat derde, op 21 seconden van Sagan.

De Ronde van Zwitserland duurt negen dagen en eindigt zondag.