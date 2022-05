KNVB-voorzitter Just Spee tevreden over nieuwe opzet Europese toernooien

De Champions League wordt in 2024 uitgebreid van 32 naar 36 ploegen, die minimaal acht wedstrijden gaan spelen. Dat gebeurt in een grote poule waarin clubs volgens een zogeheten Zwitsers model, iedere ploeg krijgt een groep tegenstanders die ongeveer even zwaar is, tegen elkaar spelen. De twee best presterende landen in Europa, op dit moment Engeland en Nederland, krijgen een extra ticket voor de Champions League.

Spee beseft dat Nederland vooral door de invoering van de Conference League zo goed scoort in Europa. Hij vertelde woensdag na het congres van de UEFA in Wenen dat het aantal punten dat clubs in de Conference League kunnen verdienen voorlopig ongewijzigd blijft. „Dat is goed nieuws voor Nederland. Feyenoord heeft dit seizoen met duels in de Conference League de meeste punten voor Nederland gewonnen. Maar naast Ajax in de Champions League hebben Vitesse en AZ het ook goed gedaan in de Conference League.”

Het uitvoerend comité van de UEFA vergaderde niet voltallig. Andrii Pavelko uit Oekraïne was er vanwege de oorlog in zijn land niet bij. „We hadden net contact met hem via een videoverbinding die soms wegviel”, vertelde Spee. „Hij stond in een stadion dat onlangs zwaar gebombardeerd is. Hij bedankte de UEFA nog voor de steun die Oekraïne krijgt en de hulp die is geboden bij het evacueren van buitenlandse voetballers. Het deed wel iets met me toen ik hem daar zo zag staan.”

Volgens Aleksander Ceferin zijn de sancties die de Europese voetbalunie UEFA heeft genomen tegen Rusland en Belarus onvermijdelijk. Dat zei de voorzitter van de UEFA tijdens het congres in Wenen. Volgens de Sloveen was "de traditie van sportieve neutraliteit door de oorlog niet langer houdbaar".

Ceferin noemde de uitsluiting van beide landen na de inval van Rusland in Oekraïne "een verlies voor het hele voetbal" maar zei ook dat de UEFA geen andere keuze had dan "uit zijn comfortzone te treden" en actie te ondernemen. "Het voetbal is ongetwijfeld een van de grote verliezers, omdat we de dromen ontnemen van vele spelers, trainers en supporters die vaak niets met de oorlog te maken hebben. Maar de UEFA wil met de sancties zijn steentje bijdragen aan de maatschappij en aan de strijd voor vrede van de Europese leiders", sprak Ceferin.

"Onze acties kunnen gezien worden als een gevaarlijk precedent, maar in dit geval is het doel belangrijker dan wat ook. Dit doel is groter dan de carrières van enkele honderden voetballers en het traditionele idee dat de sport neutraal moet blijven. Dat idee is sinds de oorlog onhoudbaar geworden."

Sinds de oorlog in Oekraïne weert de UEFA Russische en Belarussische voetbalteams uit alle competities en schrapte het Sint-Petersburg als gaststad voor de finale van de Champions League. Rusland is nog wel lid van de UEFA en was via een videoverbinding aanwezig op het congres in Wenen. Tijdens de vragenronde na zijn toespraak liet Ceferin nog weten dat hij een schorsing van de Russische voetbalfederatie in de toekomst "niet zou uitsluiten, maar dat het nu nog te vroeg was om hierover te praten".