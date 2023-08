Jake Paul na tien ronden unaniem beter dan ’tank’ Nate Diaz

Paul liet direct na afloop in het American Airlines Center in Dallas weten dat zijn aanbod van 10 miljoen dollar voor een MMA-gevecht nog altijd staat. „Let’s make it fair in het MMA”, aldus Paul. Diaz - respectvol na afloop, waar werd verwacht dat hij Paul zou vertellen dat hij nog steeds niets voorstelde - nam deze gretig aan. „Ik heb al een choke laten zien in het begin van de partij”, grapte de UFC-legende (38).

Behoudens de 20.000 uitzinnige fans in Dallas, zwaar op de hand van Diaz, zagen miljoenen kijkers wereldwijd de partij waar maanden aan trashtalk, relletjes en wegloop-acts van Diaz aan waren voorafgegaan. Voor de geliefde van Jutta Leerdam, zichtbaar zenuwachtig in beeld voorafgaand aan de partij in de hoek van Jake Paul, was het naar eigen zeggen do or die wat zijn bokscarrière betreft. Dat Leerdam na afloop stond te springen in de hoek van de miljoenenmaker, was meer dan terecht gezien het verloop van de tien ronden.

Dekking zoek

Diaz bleek tijdens zijn boksdebuut duidelijk anders gewend. Zijn dekking was zo nu en dan nergens te bekennen, wat in ronde één al tot een aantal flinke beuken op gezicht en lichaam leidde. Diaz waggelde maar wat in de richting van Paul, wetende dat hij een enorm incasseringsvermogen heeft. In ronde twee kwam de MMA-icoon wat meer tot leven, waarna hij Paul aan het einde van de ronde uitlachte en het provoceren van zijn kant begon.

Maar net als in de eerste ronde, kreeg hij opnieuw een flinke linkerhoek te verwerken en kon hij Paul nauwelijks pijn doen met de voor hem ongewoon dikke handschoenen. Waar Paul ’clear punches’ uitdeelde, zwaaiden de armen van Diaz wat richting het gezicht van het social media-kanon. Paul deelde nog een uppercut uit, dwars zijn ’dekking’ heen. Het deerde Diaz niet, die tussendoor het publiek entertainde en ’nee’ schudde. Hoe hard Paul hem ook zou raken, de straatvechter kan alles hebben. Zoals Diaz net deed pijn te hebben, na een stoot in zijn buik in ronde vijf. „Als hij wint, is hij de betere bokser, maar hij is nog steeds geen vechter”, zei Diaz vooraf al.

Ondertussen danste een uiterst fitte Paul door de ring, stak hij af en toe zijn tong uit naar Diaz en deelde hij tussendoor wat rake stoten uit. In de vijfde ronde sloeg hij Diaz zelfs even flink naar het canvas, toen deze opnieuw een hoek niet zag aankomen en zijn dekking vergat. Maar Diaz kent geen gevaar en bleef maar op de achteruitlopende en op kansen wachtende Jake Paul aflopen, met nog een stevige uppercut in ronde 7 tot gevolg.

Diaz-time

In de achtste ronde was het Diaz-time. De MMA-vechter had op tien in plaats van acht ronden aangedrongen, omdat hij weet dat hij toch wel blijft staan. Diaz begon meer en harder uit te delen, gaf Paul een uppercut en sloeg vervolgens even met beide handschoenen op de borst om zijn tegenstander te imponeren. Aan het einde van de ronde liet hij Paul met een kopduw nog even weten dat hem meer van dit te wachten stond. In de tiende en laatste ronde had kreeg hij Paul pas echt even goed te pakken, maar deze herstelde snel en maakte ook ronde tien zichtbaar fit vol. Dit was een andere Paul dan degene die eerder van zijn eerste échte bokstegenstander, Tommy Fury, verloor.

„M’n hele leven twijfelen mensen aan me, m’n hele leven zeggen mensen dat ik het niet ga maken, dus all my life zit hierin vanavond”, zei Paul kort voordat hij de ring in zou stappen. Zijn voorspelling van een vroege knock-out kwam er door het monsterlijke vechterskarakter van Diaz bij lange na niet van, maar Paul was als bokser als verwacht duidelijk de betere. Nu nog in het MMA, op het terrein van Diaz zelf, tegen één van de meest taaie vechters die ooit in de octagon heeft gestaan. Dat lijkt iets om naar uit te kijken na de show in Dallas.