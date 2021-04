Willem Greve geniet tussen wereldtop Dutch Masters

Willem Greve blijft met Carambole als enige Nederlander foutloos. Uiteindelijk eindigt hij op de vijfde plaats in de sfeerloze Brabanthallen. Ⓒ DigiShots

DEN BOSCH - Het was driemaal scheepsrecht voor The Dutch Masters in de Brabanthallen. Na de afgelastingen van vorig jaar (corona) en vorige maand (paardenvirus rhino) ging het evenement afgelopen weekeinde - in afgeslankte vorm - wél door. In de Grote Prijs was Willem Greve op de vijfde plaats de beste Nederlander. De overwinning ging naar de Oostenrijker Max Kühner (32,52 seconden).