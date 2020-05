Ploegmaat Thomas Müller over Road Runner Davies: ’Meep meep meep meep’

Erling Haaland, ook niet de langzaamste op het veld, kan er nu over meespreken. De Dortmund-spits werd razendsnel voorbijgeflitst door Davies, die een topsnelheid bereikte van zo’n 35 kilometer per uur om Haaland dwars te zitten.

„Als een jonge speler sta ik niet altijd goed opgesteld’, zei Davies er zelf na afloop van de wedstrijd over. ’Maar ik ben blij dat ik de snelheid heb om dat goed te maken. Dat is iets in mijn spel waar ik goed gebruik van maak.”

"De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt"

Thomas Müller was ook onder de indruk van de snelheid van zijn ploeggenoot. ”Alphonso is een speler die alles geeft en heel veel kracht heeft”, zei Müller tegen FOX Sports. „Soms staat hij wel niet goed op het veld. Maar als een tegenstander dan denkt dat hij alle tijd heeft: Meep Meep Meep Meep! Alphonso komt eraan als Road Runner! De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt.”