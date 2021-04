Looptrainer van Johan Cruijff én Teun de Nooijer-ontdekker Cees Koppelaar (81) overleden

Hij was een vrij goede atleet, Cees Koppelaar. Als 800 meter loper en lid van de 4 x 400 meter estafetteploeg kwam hij begin jaren zestig zelfs uit voor de nationale ploeg. Een sierlijke loper was hij, Koppelaar, een goede prater bovendien.

Koppelaar zou vooral naam maken in het trainersvak, in eerste instantie in de atletiek, zijn sport. Koppelaar ging in Amsterdam aan de slag bij Sagitta op het Olympiaplein. Sagitta was de club van Jan Blankers, de man van Fanny Blankers-Koen. Het was Blankers die Koppelaar aanbeval bij Rinus Michels, de jonge Ajax-coach.

TIEN TRAININGEN

In Amsterdam-Oost werkte Koppelaar eerst met het tweede elftal van de Amsterdammers, waarin Ruud Krol, Arie Haan en Arie van Eijden speelden. Maar al snel werd hij door Michels bij het eerst elftal gehaald. Na tien trainingen mocht Koppelaar van Michels blijven. Het vervulde hem met trots. „Je merkte aan alles dat daar wat bijzonders stond te gebeuren”, zei Koppelaar later over die periode.

Koppelaar bracht de meest bewierookte generatie van de Amsterdammers de verfijnde technieken van het hardlopen bij. Onder hen ook Sjaak Swart, Piet Keizer en niet te vergeten Johan Cruijff, die Koppelaar als tiener tussen neus en lippen meldde dat zijn baantje in de Watergraafsmeer ’goed voor zijn cv’ was. Opvallend was ook dat veel Ajacieden vlak voor de looptrainingen blessures en andere kleine pijntjes veinsden. De ziekte van Koppelaar werd dat fenomeen genoemd. Ze ontkwamen echter niet aan de trainingen, want Koppelaar liet niet met zich sollen.

Looptrainer Cees Koppelaar Ⓒ ANP/HH

PIONNETJE VAN CRUIJFF

Een beroemde anekdote, veelvuldig door de looptrainer zelf verteld, was die keer dat de Ajacieden na een training een paar rondjes moesten uitlopen. Koppelaar, ogen in de rug, zag dat Cruijff het verste pionnetje een stuk dichterbij zette. Toen Cruijff na de training gniffelend zijn kicksen wilde uitrekken, kwam Koppelaar de kleedkamer binnengewandeld. Of Cruijff ’even’ het pionnetje op de goede plaats wilde zetten. Dat deed Cruijff.

Jarenlang zou Koppelaar aan de Amsterdamse Middenweg te vinden zijn. Daarnaast was hij bij de KNAU ook bondscoach van de middenafstand-lopers. Eind jaren zeventig streek de looptrainer neer op het Kopje, waar hij met het eerste elftal van de hockeyers van Bloemendaal aan de slag ging.

TEUN DE NOOIJER

Koppelaar belandde er niet alleen in een totaal andere omgeving, hij ging zich ook in de hockeysport verdiepen, om uiteindelijk Cees Bovelander op te volgen als coach van het zeer talentvolle vlaggenschip. Onder Koppelaar zette de selectie een flinke stap voorwaarts, waarvan zijn opvolger Roelant Oltmans tussen 1986 en 1990 met vier landstitels en een Europa Cup de vruchten zou plukken.Na Bloemendaal ging Koppelaar aan de slag bij Alkmaar, dat uitkwam in de overgangsklasse. Daar liet hij Teun de Nooijer op vijftienjarige leeftijd debuteren, in een uitwedstrijd bij Rotterdam. Tot zijn dood zou Koppelaar een zeer warme band onderhouden met de ’Cruijff van het hockey’.

Teun de Nooijer en looptrainer Cees Koppelaar omarmen elkaar. Ⓒ ANP/HH

LID VAN VERDIENSTE

Na het clubhockey maakte Koppelaar de overstap naar de internationale arena. Hij werd bondscoach van Ierland, het kleine hockeyland dat hij naar het WK wist te loodsen, een stunt van jewelste.

Na zijn coachcarrière nam Koppelaar zijn oude professie weer op. Hij was jarenlang looptrainer van RKC Waalwijk, de nationale hockeyselecties én Bloemendaal, waar hij tot zijn 79e (!) werkte met zowel ’heren 1’, ’dames 1’ als de topjeugd. Die club benoemde Cees Koppelaar in 2012 tot Lid van Verdienste. Die eervolle onderscheiding viel hem een half jaar later ook ten deel bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond.