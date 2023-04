Wieffer na heldenrol: ’Het voelde een beetje ongemakkelijk’

Wieffer kreeg de bal in de 53e minuut voor zijn voeten en verraste doelman Rui Patrício van AS Roma met een afstandsschot . „Ze zeggen wel eens dat ik vaker moet schieten”, zei de 23-jarige Tukker. „Ik dacht, of die bal gaat op doel of hij gaat het stadion uit. Ik snap soms ook niet wat mij dit jaar allemaal overkomt. Dat komt denk ik na het seizoen pas. Ik was nog even bang dat Alireza Jahanbakhsh buitenspel stond toen ik scoorde. Maar dat was kennelijk niet zo.”

Voorzichtiger

Wieffer voetbalde vorig seizoen nog voor Excelsior, maar heeft inmiddels al een interland achter zijn naam staan. Met Feyenoord kan hij volgende week in Rome de halve finale van de Europa League bereiken. Het leven lacht de middenvelder toe in een voetbaljaar om nu al nooit te vergeten. In de slotfase van de eerste helft veroorzaakte hij een strafschop met een handsbal. „Maar gelukkig schoot Pellegrini de bal op de paal”, lachte de middenvelder uit Borne. „Dat heb ik dan weer. Ik weet trouwens niet of het wel een penalty was. Voor mijn gevoel had ik mijn arm langs mijn lichaam. Maar de bal lag wel dood toen ik ’m raakte.”

Wieffer had al een gele kaart op zak toen hij de strafschop veroorzaakte. „Ik heb er nog niet aan gedacht dat ik een tweede gele kaart had kunnen krijgen”, bekende hij. „Ik ben wel voorzichtiger gaan spelen. Ik wilde nog even een tegenstander vasthouden. Maar dat heb ik maar niet gedaan.”

Wieffer was tevreden over het spel van Feyenoord in het eerste uur. „Daarna gingen we te veel achteruit lopen en hebben we het duel op karakter over de streep getrokken. Ik denk dat Feyenoord en AS Roma elkaar weinig toegeven. AS Roma zal volgende week wel iets meer moeten aanvallen. Misschien krijgen wij dan meer ruimte.”

Uitblinker Kökcü ziet Feyenoord een uur domineren tegen AS Roma

Aanvoerder Orkun Kökcü was de grote uitblinker bij Feyenoord. „Ik heb hem onder mijn leiding denk ik nog niet zo goed zien spelen”, zei trainer Arne Slot. „Zeker niet als je naar de kwaliteit van de tegenstander kijkt.”

Kökcü ging voorop in de strijd en verdeelde het spel met nauwkeurige passes. „Ik denk dat we het eerste uur als team goed speelden”, zei de international van Turkije. „Vanaf de 70e minuut werd het wel lastiger. Zij waren steeds vaker in balbezit. Wij konden niet veel druk meer op ze zetten, ook omdat zij snel lange ballen speelden. In de eerste helft had AS Roma weinig te vertellen. Ik denk dat we de wedstrijd zeker een uur lang hebben gedomineerd, al kregen we alleen niet zo veel kansen. Uiteindelijk voelt deze zege heel lekker. Op naar Rome volgende week.”

Slot ervaart zege van Feyenoord op AS Roma als ’zeer prettig’

Arne Slot noemde de thuiszege van Feyenoord „een zeer prettig resultaat.”„Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwde hij. „Je zag vooral in de laatste twintig minuten hoe goed zij kunnen voetballen. Volgende week zitten daar ook 70.000 man op de tribunes.”

Hoe de uitwedstrijd in Stadio Olimpico volgende week ook afloopt, Slot voelt dat Feyenoord weer meetelt in Europa. „Vorig jaar speelden we de finale van de Conference League en nu doen we aardig mee in de Europa League”, zei de succesvolle coach. „En de manier waarop we in Europa voetballen verdient denk ik ook wel een compliment.”

Slot was het niet eens met de strafschop die AS Roma in de slotfase van de eerste helft kreeg. „Volgens mij had Wieffer zijn arm langs zijn lichaam”, zei hij. „In Nederland is het dan geen strafschop. Ik kan me niet voorstellen dat in Europa de regels anders zijn.”

Slot genoot van de sfeer in De Kuip, waar de toeschouwers zich goed gedroegen. „Zo zie je maar weer dat de sfeer ook zonder vuurwerk fantastisch kan zijn”, zei de trainer die na afloop niet door zijn collega José Mourinho van AS Roma werd gefeliciteerd. „Maar dat gebeurt wel vaker niet na een wedstrijd”, zei hij. „Ik was met mijn ploeg bezig en hij waarschijnlijk met zijn team. Je hoeft me ook nog niet te feliciteren. We zijn pas halverwege.”

Mourinho: ’Dat is een nadeel voor Feyenoord’

Trainer José Mourinho tilt niet zwaar aan de nipte nederlaag. „Ik slaap hier niet slecht van”, zei de Portugees. „We moeten het volgende week in Stadio Olimpico maar recht zetten.”

Jose Mourinho. Ⓒ ANP/HH

„Voetballen gaat vooral om doelpunten maken”, zei Mourinho. „Maar dat hebben we niet gedaan hier. Vorig jaar scoorden we wel tegen Feyenoord in de finale van Conference League”, doelde hij op een zege van 1-0. „Toen was het klaar. Het nadeel voor Feyenoord is dat we nu pas halverwege zijn.”

„Het zat ons gewoon niet mee”, zei Mourinho. „Die gemiste strafschop en bal op de lat. Dybala, Pellegrini en Abraham raakten geblesseerd. Ik weet nog niet hoe ernstig het allemaal is. Dat moeten we even afwachten.”

Wijnaldum is blij met applaus in De Kuip

Georginio Wijnaldum is blij met het applaus dat hij kreeg van de supporters van Feyenoord toen hij na rust mocht invallen. Dat respect van de fans deed me goed”, zei de middenvelder. „Dat is wel eens anders geweest nadat ik naar PSV was vertrokken.”

De 32-jarige Wijnaldum, geboren in Rotterdam, debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Feyenoord. Hij is zijn eerste profclub altijd blijven volgen. „Het is vreemd om te spelen tegen een club die ik steun”, zei hij na een nederlaag van 1-0 in het eerste duel tussen beide clubs in de kwartfinale van de Europa League. „Toch had ik hier liever gewonnen. Dat is helaas niet gebeurd.”

Wijnaldum sprak over een pijnlijke avond. „Ik denk dat beide ploegen weinig kansen kregen”, analyseerde de middenvelder die door Paris Saint-Germain verhuurd is aan AS Roma. „Wij missen in de slotfase van de eerste helft een penalty. Dat hoort bij voetbal, maar als we zo’n bal maken, dan loopt het misschien anders.”

Wijnaldum mocht van zijn trainer José Mourinho niet aan de aftrap verschijnen. Hij kwam alsnog in het veld nadat Lorenzo Pellegrini in de rust geblesseerd was achtergebleven in de kleedkamer. Vlak na zijn invalbeurt maakte Mats Wieffer het enige doelpunt van de wedstrijd. „Ik weet niet eens of je dat een kans kon noemen”, zei Wijnaldum over het afstandsschot van zijn nieuwe ploeggenoot bij het Nederlands elftal. „Laten we het er op houden dat Feyenoord vandaag de gelukkigste was.”