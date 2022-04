Benzema gelooft na bijzondere strafschop nog in finaleplaats voor Madrid

Volgens Karim Benzema is er, ondanks de nederlaag van Real Madrid, nog genoeg hoop voor de Spanjaarden om de finale te halen. „Zij begonnen heel goed”, zo keek hij terug op de openingsfase. De Engelsen namen al snel een voorsprong van 2-0.

„Onze kracht was echter dat we bleven werken en geloven in een goed resultaat. Daardoor konden we de marge steeds weer verkleinen en de nederlaag beperkt houden. Met nog een thuiswedstrijd te gaan denk ik dat alles weer mogelijk is.”

De Franse international zorgde met een benutte Panenka-strafschop voor de eindstand. „Ik heb heel veel vertrouwen in mezelf. Dus besloot ik het zo te doen en het pakte gelukkig goed uit’, aldus Benzema voor de camera van Sky Sports.

Eerder deze maand liet hij nog drie penalty’s onbenut: eentje tegen Celta de Vigo en twee tegen Osasuna. „Als je nooit een strafschop neemt, kun je er ook nooit eentje missen. Wat ik vandaag liet zien met die penalty, zegt veel over de mentale sterkte van mij.”

Pep Guardiola, trainer van de Engelsen, was een tevreden coach na afloop. „Twee elftallen die wilden voetballen, zeven doelpunten en de ene kans na de andere. Wat wil je nog meer?”, vroeg de Spaanse coach zich af. Hij liet ook alvast blijken dat hij zijn aanvallende tactiek niet gaat aanpassen voor de return. „Waarom zou ik? Als we weer met 4-3 winnen staan we in de finale.”