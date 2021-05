Sport Kort: Schippers treft Amerikaanse sprintsensatie Richardson

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Southampton neemt Walcott definitief over van Everton

12:06 uur Theo Walcott speelt ook de komende twee seizoenen bij Southampton. De club uit het zuiden van Engeland huurt de 32-jarige aanvaller dit seizoen al van Everton.

Walcott, goed voor 47 interlands, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Southampton. Hij speelde na zijn doorbraak ruim een decennium bij Arsenal, dat hem in januari van 2018 naar Everton liet gaan.

In het huidige seizoen kwam Walcott tot op heden 22 keer in actie en in die duels was hij drie keer trefzeker.

Southampton is met nog twee speelronden te gaan de nummer 14 van de Premier League.

Wielrennen: Belgische sprinter Tim Merlier staakt Giro

11:52 uur De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de Ronde van Italië op de rustdag beëindigd. De renner van Alpecin-Fenix start woensdag niet in de elfde etappe. De winnaar van de tweede etappe in deze Giro heeft last van zijn maag en darmen en vertoont vermoeidheidsverschijnselen, meldde de sprinter, die vijf dagen de cyclaamroze trui droeg als leider van het puntenklassement.

„Het is erg jammer om vroegtijdig de Giro te moeten verlaten, maar dit is nu de meest verstandige keuze”, aldus Merlier, die zijn debuut maakte in een grote ronde. „Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik tien dagen na elkaar gekoerst heb en de voorbije dagen hebben toch hun tol geëist. Met deze fysieke gesteldheid voel ik me niet in staat nog te sprinten voor de overwinning en ik wil ook de rest van mijn seizoen niet in gevaar brengen.”

Atletiek: Schippers treft Amerikaanse sprintsensatie Richardson in Ostrava

11:40 uur Atlete Dafne Schippers loopt woensdag bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava haar eerste 200 meter van dit baanseizoen tegen de Amerikaanse sprintsensatie Sha’Carrie Richardson. Die 21-jarige atlete liep dit jaar al 10,72 op de 100 meter en is daarmee de op vijf na snelste vrouw ooit. Ook op de 200 meter was Richardson al snel; ze klokte al 22,11.

Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter (2015 en 2017), liep de sprintafstand voor het laatst in augustus vorig jaar bij de NK atletiek in Utrecht. Ze meldde zich na de series af voor de finale, wegens rugklachten. De Utrechtse maakte begin mei haar rentree op de outdoorbaan bij de World Relays in Polen. Daar won ze brons met de estafetteploeg op de 4x100 meter.

Tennis: Rus meldt zich af voor WTA-toernooi

10:40 uur Tennisster Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Parma, dat deze week gespeeld wordt. De 30-jarige Rus, de nummer 85 van de wereld, heeft volgens de WTA last van een beenblessure. Het graveltoernooi in Italië is zondag begonnen.

Rus is de nummer 2 van Nederland, achter Kiki Bertens. Vorige week meldde Bertens zich al af voor het toernooi van Belgrado, dat eveneens deze week plaatsvindt. De nummer 17 van de wereld heeft nog altijd last van haar achillespeesblessure.

Roland Garros begint over ruim anderhalve week, op zondag 30 mei. Bertens en Rus, die zondag nog de finale speelde van een ITF-toernooi in Spanje, zijn rechtstreeks toegelaten.

Voetbal: Guardiola hoopt nog op Agüero

08:11uur Manchester City-trainer Pep Guardiola hoopt dat spits Sergio Agüero, die de club tien jaar diende, dit seizoen nog in actie kan komen. Het contract van de 32-jarige Argentijn loopt aan het einde van het seizoen af. Toch ziet Guardiola, met City al kampioen in de Premier League, geen ruimte voor sentiment.

„Sergio heeft wat probleempjes en ondervindt hinder van een kleine spierblessure, maar het is niks groots”, aldus Guardiola, die dinsdagavond tegen Brighton & Hove Albion niet over zijn aanvaller kan beschikken.

Zondag is Everton de tegenstander in de Premier League en een week later neemt City het in de finale van de Champions League op tegen Chelsea. „Ik ga het heel koel benaderen”, aldus de trainer. „Om ons te helpen, moet je spelen. Het is de finale van de Champions League en ik moet de beste beslissingen nemen om die wedstrijd te winnen.”