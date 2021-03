Ophef vanwege naar nazi-collaborateur vernoemd stadion in Oekraïne

Het complex is vernoemd naar een voormalige collaborateur van de nazi’s, die in zijn vaderland als nationalistische strijder voor de onafhankelijkheid van Oekraïne wordt vereerd.

Begin maart werd het stadion in Ternopil, in het westen van het land, naar Sjoechevitsj vernoemd. Het Wiesenthal Center wil nu dat de FIFA druk uitoefent op de Oekraïense autoriteiten om dat ongedaan te maken.

„We verwachten dat u erop aandringt dat de Oekraïense voetbalbond wedstrijden in het stadion verbiedt totdat de naam ervan is gewijzigd in overeenstemming met de FIFA-statuten”, schrijft de organisatie in een brief aan FIFA-preses Gianni Infantino. De kwestie zou op de agenda van het FIFA-congres in mei moeten komen.

Ook de Israëlische ambassade in Oekraïne reageerde eerder deze maand verbolgen op de bekendmaking van de nieuwe naam van het stadion.