Oud-wereldkampioen boksen Amir Khan voor twee jaar geschorst

In februari 2022 legde Khan voor zijn allerlaatste wedstrijd tegen Kell Brook een positieve dopingtest af. In zijn urine werden sporen aangetroffen van ostarine, een middel dat de spieropbouw stimuleert.

Voor een onafhankelijk panel voerde Kahn aan dat hij de antidopingregels niet bewust heeft geschonden, een uitleg die werd aanvaard. Het orgaan sloot „vrijwillig of roekeloos gedrag” uit maar legde niettemin een schorsing van twee jaar op. Die ging met terugwerkende kracht in vanaf 6 april 2022.

Khan sloot zijn loopbaan vorig jaar in mei af met 34 zeges in 40 partijen. De Brit werd in 2009 wereldkampioen bij de WBA na een overwinning tegen de Oekraïner Andriy Kotelnik. Twee jaar later voegde hij er de IBF-titel aan toe door de Amerikaan Zab Judah te verslaan. Eerder had hij zilver gewonnen op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Zijn laatste wedstrijd verloor hij wel in februari 2022 in Manchester tegen landgenoot Kell Brook.