Elftal van de Week: Elf spelers, tien goals

Glenn Bijl (FC Emmen), Vyacheslav Karavaev, (Vitesse), Ridgeciano Haps (Feyenoord), Marios Vrousai (Willem II), Anas Tahiri (RKC) en Dusan Tadic (Ajax) vonden allemaal één keer het net. Vangelis Pavlidis (Willem II) en Haris Vuckic (FC Twente) scoorden zelfs tweemaal.

Ajax, Sparta en Willem II leveren allemaal drie spelers en zijn daarmee hofleveranciers. Naast Tadic worden de Amsterdammers ook door aanwinst Lisandro Martinez vertegenwoordigd. De Argentijn was niet trefzeker tegen VVV-Venlo (4-1) zege, maar maakte indruk met zijn spel.

Sparta won met 1-2 bij ADO Den Haag. Met name middenvelder Abdou Harroui en doelman Tim Coremans blonken uit in het Cars Jeans Stadion.

Pavlidis en Vrousai hielpen Willem II aan een 2-3 uitzege op Fortuna Sittard. Als de twee Grieken zo doorgaan, zit John van 't Schip, de nieuwe bondscoach van Griekenland, ongetwijfeld nog vaak op de tribune in Tilburg.

Het Elftal van de Week van speelronde 3:

Het Telesport Elftal van de Week van speelronde 3: Ⓒ DE TELEGRAAF

*De eerste stand van het Voetballer van het Jaar-klassemen wordt op maandag 16 september gepubliceerd, wanneer de zesde competitieronde in de Eredivisie is gespeeld. Dit heeft te maken met het reglement. Voor het eindklassement Voetballer van het Jaar tellen namelijk 29 wedstrijden mee. Hierdoor kan een speler wanneer hij een aantal wedstrijd moet missen, toch voor een eindklassement in aanmerking blijven komen. Wanneer speler in alle 34 wedstrijden in actie is gekomen, vervallen zijn vijf slechtste resultaten. Speelt hij 33 wedstrijden, dan vervallen zijn vier laagste cijfers, enzovoort.