Twee jonge keepers met Vitesse mee richting Rennes

Nigel van Haveren (18) en Job Froeling (19) fungeren als tweede en derde keeper achter Jeroen Houwen. De 25-jarige tweede doelman van Vitesse gaat in Frankrijk zijn Europese debuut maken. Houwen maakte eerder dit seizoen veel indruk toen hij Schubert verving in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, maar keepte de afgelopen drie seizoenen maar twee officiële duels.

Behalve Schubert ontbreekt ook captain Danilho Doekhi tegen Stade Rennes vanwege een schorsing. Schubert en Doekhi zijn wel met de selectie meegereisd naar Frankrijk. Dat geldt niet voor spits Oussama Darfalou (fysieke problemen) en Hilary Gong (net vader geworden). Matus Bero en Thomas Buitink staan op scherp voor de afsluitende groepswedstrijd tegen NS Mura in Arnhem.

Strijd om overwintering

Vitesse strijdt in Frankrijk voor overwintering in de Conference League. Vitesse staat derde in de groep met één punt achterstand op Tottenham Hotspur en vier op koploper Stade Rennes. Ervan uitgaande dat Spurs geen fout maakt in de uitwedstrijd tegen het nog puntloze Mura zal Vitesse moeten winnen om kans te blijven maken op overwintering. „Onze uitgangspositie is helder. We zullen moeten winnen bij Stade Rennes om volgend jaar ook in Europa actief te zijn. Dat is niet zo eenvoudig, maar we gaan het wel proberen”, aldus trainer Letsch.

In Arnhem speelde Vitesse een sterke wedstrijd tegen Stade Rennes maar werd wel met 2-1 verloren. De ploeg van Letsch maakte ook indruk in de twee ontmoetingen met Tottenham Hotspur. In Arnhem werd het 1-0 tegen Spurs, dat toen met de reserves aantrad. In Londen bracht Vitesse bij het debuut van Antonio Conte als trainer van Tottenham de eerste keuze aan het wankelen, maar verloren de Arnhemmers nipt met 3-2.