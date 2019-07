’Trotse’ Renard stapt op bij Marokko

De Franse coach stelde met zijn elftal, waar onder meer de Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech deel van uitmaken, teleur op de Afrika Cup.

De Leeuwen van de Atlas werden via strafschoppen al in de achtste finale uitgeschakeld door Benin. Vorig jaar, tijdens het WK in Rusland, overleefde Marokko de groep met Iran, Portugal en Spanje niet. Renard was sinds februari 2016 bondscoach van Marokko. Daarvoor had hij Lille onder zijn hoede en was hij eerder bondscoach van de Afrikaanse landen Ivoorkust, Angola en Zambia.

Prachtig hoofdstuk

„Ik ben trots op wat we bereikt hebben, maar het is tijd voor mij om dit lange en prachtige hoofdstuk af te sluiten”, schrijft de Fransman in een verklaring op zijn twitteraccount. „Niet zonder emoties of verdriet, maar het is een onvermijdelijke beslissing die ik al ver voor de Afrika Cup heb genomen.”