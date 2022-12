Premium Het beste van De Telegraaf

Arie Haan beoordeelt Oranje: ’Oranje leek wel een sekte en die kwam me de keel uit’

Treurnis bij het Nederlands elftal. Ⓒ René Bouwman

Arie Haan stond zelf in twee WK-finales en hoopte dat het Nederlands elftal in Qatar ook de eindstrijd zou bereiken, maar in de kwartfinale tegen Argentinië zag hij nagenoeg hetzelfde als in de eerste vier Oranje-duels op dit toernooi. Tot aan de slotfase geen spektakel. Hij maakt een uitzondering voor Wout Weghorst, die het hoogste cijfer (8) krijgt. „Maar dat zegt ook veel over dit Oranje.” Lees hier het volledige rapport van Haan: