Gesink en Kruijswijk bezorgen Jumbo-Visma dagzege in virtuele Giro d’Italia

Gesink had met 53.05 minuten de beste individuele tijd over het 30 kilometer lange parcours, en Kruijswijk zette de derde tijd neer. Het Jumbo-Visma-duo was bijna acht minuten sneller dan achtervolger Astana, waarvoor Jakob Fuglsang de tweede tijd klokte.

Fuglsang blijft met Astana wel leider in het algemeen klassement. De voorsprong op Jumbo-Visma bedraagt 26,15 minuten.