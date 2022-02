Premium Het beste van De Telegraaf

Lof voor Real-killer Mbappé: ’Nieuwe koning in het voetbal' Spaanse media sabbelen Real Madrid neer: ’Dit was niveau Conference League’

Kylian Mbappé kreeg Real Madrid diep in blessuretijd op de knien. Ⓒ EPA

Kylian Mbappé werd dinsdagavond de ongekroonde koning in een volgepakt Parc des Princes. De Franse aanvaller was de uitblinker van het eerste duel in de achtste finales tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid. Diep in blessuretijd maakte Mbappé de enige treffer (1-0). Zo zorgde de Fransman ervoor dat hij en niet Thibaut Courtois, de doelman van Real die zijn ploeg lange tijd op de been hield, de belangrijkste man van de wedstrijd werd.