Van der Poel start wegseizoen op speciale schoenen

De 25-jarige alleskunner heeft van sponsor Shimano een wit-blauw setje gekregen, met daarop een afbeelding van zijn favoriete computerspel Fortnite.

Van der Poel, rijdend voor Alpecin-Fenix, is dol op de game en dacht volgens ploegleider Michel Cornelisse zelfs na over deelname aan het wereldkampioenschap Fortnite. Het spel is wereldwijd razend populair. Ook FC Barcelona-speler Antoine Griezmann is een fervente speler.

„Het is een relaxe manier van ontspannen voor mij”, vertelde de winnaar van de Amstel Gold Race eerder al over de talloze uurtjes waarin hij Fortnite speelt. „Om de dag te vullen, is het ideaal. Of er sprake is van een verslaving? Een kleintje?”

Cornelisse vertelde onlangs in de podcast De Grote Plaat dat Van der Poel soms tot een kwartier voor wedstrijden nog in zijn camper achter de spelcomputer zit.

Bekijk hieronder de nieuwe schoenen van Van der Poel: