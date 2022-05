Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse coureur dankbaar voor kans bij Williams Nyck de Vries verrast door familie: ’Zelden zo nerveus geweest’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Een lachende Nyck de Vries. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Wat de toekomst ook brengt, deze ervaring pakken ze Nyck de Vries niet meer af. Op het Circuit de Catalunya maakte de 27-jarige coureur zijn debuut tijdens een Formule 1-weekeinde, als rookie namens Williams tijdens de eerste vrije training. „Ik probeer er van te genieten, want dat vergeten we in het leven nog weleens”, aldus de regerend Formule E-kampioen.