Christian Eriksen trots: ’Ze hebben ongelooflijk goed gespeeld’

Dat vertelde de Deense aanvaller Martin Braithwaite, die in de slotminuten nog de lat raakte. „Christian stuurde ons kort na afloop een bericht”, zei de speler van Barcelona. „Ik ben het ook met hem eens. Zelf speel ik in Spanje misschien voor de beste club van de wereld, vandaag heb ik voor het beste team van de wereld gespeeld. Het is geweldig wat we vooral voor rust hebben laten zien. Jammer dat het niet tot een resultaat heeft geleid.”

Ook de Belgische aanvaller Lukaku sprak over Eriksen. „Ik heb hem vanmiddag nog gesproken en dat was best een grappig gesprek. We hadden het over het plan dat de Denen gemaakt hadden om mij af te stoppen. Ik ben God dankbaar dat Christian nog leeft, dat ze nu weten wat er is fout gelopen. Nu kijk ik uit naar zijn herstel.”

Niet juichen

Kevin De Bruyne toonde donderdagavond zijn waarde voor België als invaller op het EK. Met een assist en een goal zorgde hij hoogstpersoonlijk voor de 2-1 overwinning. Toch juichte hij niet na zijn winnende treffer.

Hij zag hier van af uit respect voor Eriksen, het Deense publiek en de tegenstander. „Het was niet gepast”, aldus de spelverdeler.

Kevin De Bruyne loopt weg na het maken van de 2-1. Ⓒ ANP/HH

Over zijn spel was hij tevreden. „De trainer liet me halverwege invallen met als opdracht ruimte de creëren en wat meer rust te brengen in ons spel. Ik denk dat we inderdaad beter gingen spelen. Ik scoorde en had een assist. Ik denk dat ik heb gedaan wat de trainer me vroeg.”

Dat het aanvankelijk moeizaam ging voor de Belgen was niet zo vreemd, zei De Bruyne ook. „Denemarken is gewoon een lastige tegenstander. Bovendien hadden ze de steun van het publiek en waren de omstandigheden heel anders dan normaal, door alles wat zich rond Eriksen heeft afgespeeld. Laten we daarom vooral blij zijn met hoe het is afgelopen.”

Hard nodig

Verdediger Jan Vertonghen was blij met de rentree van Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Eden Hazard. „Goed dat die gasten erbij kwamen. We hadden ze hard nodig. Gelukkig hebben we op de bank zeer goede spelers, die onder normale omstandigheden altijd in het elftal staan. Het is voor ons zeer belangrijk dat ze na blessures op de weg terug zijn, dat is hier wel weer gebleken.”

Vertonghen was geschrokken van het niveau van België in de eerste helft. „We hadden geen rust aan de bal en hadden moeite met de manier waarop zij speelden. We kwamen steeds een stapje tekort, aanvallend en verdedigend. Maar een schande wil ik het niet noemen. De Denen hebben een goed elftal. En mede door de omstandigheden speelden ze met hun hart, gesteund door het publiek. Dat is het voor elke tegenstander lastig.”