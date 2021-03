Protest Noorse voetballers tegen Qatar blijft onbestraft

Voorafgaand, bij het warmlopen, stond er een andere tekst op de Noorse shirts: ’Respect, op en buiten het veld’. Ook bondscoach Stale Solbakken deed mee aan de actie.

„We willen benadrukken hoe belangrijk we de discussie over de mensenrechten vinden”, lichtte hij toe. „Hij lijkt me dan voor de hand liggen dat de trainer zelf het goede voorbeeld geeft.”

Bekijk ook: Zege Noorwegen en Montenegro in groep van Nederland

Martin Ödegaard zei dat geen enkele speler twijfels had over de actie. „Iedereen vindt dat wat in Qatar gebeurt en gebeurd is niet klopt”, aldus de huidige middenvelder van Arsenal. Ödegaard speelde eerder bij onder meer Heerenveen en Vitesse.

Noorwegen behoort tot de landen waar steeds meer stemmen op gaan voor een boycot van het toernooi in Qatar. In het land worden, onder meer bij de bouw van de stadions voor het WK, de mensenrechten geschonden. Het Nederlands elftal bracht de misstanden dinsdag al onder de aandacht, maar de KNVB liet weten niet voor een boycot te zijn.

Noorwegen is in de kwalificatie voor Qatar in dezelfde groep ingedeeld als Oranje.

Bekijk ook: Nu al alarmfase 1 voor Oranje

Onbestraft

Het protest blijft onbestraft. „De FIFA gelooft in vrijheid van meningsuiting en in de kracht van voetbal om positieve verandering teweeg te brengen”, meldt de wereldvoetbalbond in een korte verklaring aan het Duitse persbureau DPA.

Het uiten van politieke boodschappen is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp in de voetbalwereld. Diverse voetballers of teams werden gestraft voor het innemen van een politiek standpunt.