Boksicoon Floyd Mayweather negeert coronaregels en bezoekt bomvolle nachtclub

De Amerikaanse ex-profbokser, die zijn hele carrière ongeslagen bleef, leek zich ook onoverwinnelijk te voelen op feestjes in de staat Arizona. Daar mogen weliswaar de restaurants hun deuren openen, maar of dat ook voor nachtclubs geldt?

Zaterdagnacht trok Mayweather, 43 jaar inmiddels, naar de bomvolle International Boutique Nightclub in Scottsdal. Social distancing kwam niet in zijn woordenboek voor, mondkapjes waren ook nergens te bekennen. Eerder op de dag was hij ook al te gast op een grote poolparty van een vriend.

In Arizona zijn zo’n 1000 mensen overleden aan het coronavirus

Volgens de meest recente cijfers zijn in heel de VS sinds het begin van de corona-uitbraak bijna 1000.000 mensen overleden aan COVID-19. Dat is het hoogste dodental ter wereld.