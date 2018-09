Stam ontslagen bij Reading

Stam kende een uiterst goed eerste jaar bij de club en liep promotie naar de Premier League op strafschoppen mis. Dit seizoen bivakkeerde hij met Reading echter in de onderste regionen van het 24 teams tellende Championship.

De aandeelhouders gunden Stam lang de tijd om het tij te doen keren, maar vinden dat het inmiddels tijd is om het roer om te gooien. "Ondanks zijn inspanningen en vastberadenheid hebben we na zorgvuldig overleg besloten dat het tijd is voor verandering."

Reading bezet op dit moment de 20e plaatst in het Championship, op slechts drie punten van de degradatiestreep. Bij de Zuid-Engelse club, waar Brian Tevreden technisch directeur is, staan de Nederlanders Danzell Gravenberch, Joey van den Berg, Leandro Bacuna en Pelle Clement onder contract.

Reading heeft nog geen nieuwe manager aangesteld. Andries Ulderink en Said Bakkati waren actief als assistent-trainers, maar over hun lot wordt niet gerept in het bericht op de website.

Stam is na Andries Jonker, Peter Bosz, Frank de Boer en Ronald Koeman de zoveelste Nederlandse trainer in buitenlandse dienst die dit seizoen is ontslagen.