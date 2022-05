Feyenoord jaagt tegen AS Roma op vierde Europese hoofdprijs

Arne Slot kan in de Arena Kombëtare van Tirana zijn eerste prijs als trainer winnen en in de voetsporen treden van Ernst Happel, Wiel Coerver en Bert van Marwijk, coaches die Feyenoord al aan Europees succes hielpen. Hij beschikt over een fitte selectie.

Justin Bijlow viert zo goed als zeker zijn rentree in de finale. De keeper onderging in maart een operatie aan een voet en kwam sindsdien niet meer in actie. José Mourinho geeft oud-Feyenoorder Rick Karsdorp mogelijk een basisplaats. De trainer van AS Roma weet hoe het is om een finale te winnen. Op zijn erelijst prijken al eindzeges van de Champions League, Europa League, Europa Cup 2 en UEFA Cup.

Trendsetter

Feyenoord is trendsetter in Nederland als het gaat om het winnen van internationale prijzen en won eerder dan Ajax en PSV de wereldbeker, Europa Cup 1 en UEFA Cup. De club heeft ook een trouwe achterban. Duizenden fans zijn naar de hoofdstad van Albanië gekomen om hun ploeg daar te steunen. Ze vlogen vaak via omwegen of kwamen zelfs met de auto om de kosten enigszins binnen de perken te houden.

Een beeld van de laatste trainingsessie van Feyenoord in de Arena Kombetare voor de finale van woensdag. Ⓒ ANP/HH

Natuurlijk is de Conference League na de Champions League en de Europa League het derde toernooi van de UEFA. „Maar een Europese finale is een Europese finale”, verwoordde verdediger Gernot Trauner het gevoel van spelers en fans van Feyenoord. Daarom stroomt De Kuip tijdens de finale helemaal vol, net als het Stadhuisplein en vele kroegen in Rotterdam en omstreken. Als alles goed afloopt, volgt vrijdag een huldiging.

Kampioen Ajax en PSV presteerden dit seizoen constanter dan Feyenoord in de Eredivisie. Maar na achttien Europese duels staat de nummer 3 van Nederland wel in de finale van de nieuwe Conference League. Wie had dat gedacht na de eerste wedstrijd in de voorronden tegen FC Drita (0-0) op 22 juli?

Arne Slot heeft Feyenoord dit seizoen naar zijn hand weten te zetten. Ⓒ ANP/HH

Arne Slot

De Europese zegetocht van Feyenoord is ook het succes van trainer Arne Slot en technisch directeur Frank Arnesen. Wie de ploeg ziet voetballen, herkent de favoriete speelwijze van de coach. Veel druk naar voren, als het maar even kan in de aanval. Arnesen kocht slim in met bescheiden middelen. Trauner (1 miljoen euro), Fredrik Aursnes (naar verluidt 450.000 euro) bleken voltreffers, net als huurlingen Cyriel Dessers en Guus Til.

Door de Europese successen is de selectie van Feyenoord veel meer waard geworden. Luis Sinisterra, in 2018 voor 2 miljoen euro overgekomen van Once Caldas, staat in de belangstelling van clubs uit grote competities. Tyrell Malacia en Justin Bijlow, afkomstig uit de eigen jeugd, zijn ook populair.

José Mourinho weet hoe het is om finales te winnen. Ⓒ ANP/HH

José Mourinho

Op weg naar de finale won Feyenoord van onder meer Union Berlin en Olympique Marseille, de nummer 5 van Duitsland en de nummer 2 van Frankrijk. AS Roma, de nummer 6 van Italië, heeft met José Mourinho een coach die weet hoe je finales moet winnen. Op zijn indrukwekkende erelijst prijken al de Champions League, Europa League, Europa Cup 2 en UEFA Cup. Wat Mourinho betreft kan daar ook de Conference League bij.

De finale tussen Feyenoord en AS Roma begint om 21.00 uur en is op de website van De Telegraaf te volgen via een liveblog.