Video: Woedende Eric Dier belaagt Tottenham-fan

De ploeg van Mourinho verloor in eigen stadion via strafschoppen. Keeper Tim Krul stopte twee penalty’s van de Spurs en werd daarmee de held van Norwich City. Terwijl de Hagenaar feestvierde met de 9000 meegereisde supporters, klom Dier elders in het stadion zichtbaar furieus de tribune op.

„Wat Eric heeft gedaan kunnen wij als professionals niet doen, maar iedereen zou in deze omstandigheden waarschijnlijk wel hetzelfde gedaan hebben”, zei trainer José Mourinho van de Spurs. „Ik begrijp hem dus wel.” Een supporter in het betreffende vak zou Dier hebben beledigd. Het broertje van de Engelse international stond toevallig in de buurt en zou ruzie hebben gekregen met de betreffende fan. Dier zag dat en ging zichtbaar woedend verhaal halen. Mogelijk komt hem dat op een straf van de Engelse bond te staan.

„Als iemand je beledigt en je familie raakt daarbij betrokken, in dit geval een jonger broertje, dan zou iedereen waarschijnlijk hetzelfde doen. Maar wij als profs kunnen zoiets niet doen”, zei Mourinho.

Granit Xhaka moest eerder dit seizoen bij Arsenal zijn aanvoerdersband inleveren, nadat hij zich verbaal had misdragen richting de eigen fans. Wat Mourinho betreft, neemt Tottenham geen stappen tegen Dier. „Als de club dat wel zou doen, ben ik het daar niet mee eens.”