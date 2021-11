Dramaweek compleet voor Matthijs de Ligt en Juventus na nederlaag in Italiaanse topper tegen Atalanta

In de kraker in Italië namen Matthijs de Ligt en Marten de Roon het tegen elkaar op. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Beide ploegen hoopten zaterdagavond een beter resultaat te boeken dan eerder deze week in de Champions League. De Roon speelde met Atalanta gelijk tegen Young Boys (3-3), terwijl De Ligt een gigantisch klap incasseerde met Juventus tegen Chelsea (0-3).

Na bijna een half uur spelen opende Duvan Zapata de score in het Allianz Stadium. Nadat de spits veel ruimte kreeg van Leonardo Bonucci rondde hij geweldig af en schoot zo de bezoekers op voorsprong: 0-1. Ook De Ligt mocht de treffer zichzelf aanrekenen. De Nederlander stond ver achter zijn defensie opgesteld en hief zo het buitenspel van Zapata op. De scherpte ontbrak dus wederom bij Juventus.

De Oude Dame ging na de rust op jacht naar de gelijkmaker. De Ligt was heel dicht bij het goedmaken van zijn fout, maar de verdediger zag zijn inzet worden geblokt. Atalanta hield het restant van de wedstrijd de 0 en dus was de dramaweek voor Juventus compleet met weer een nederlaag. In de slotfase kwam Teun Koopmeiners nog in het veld bij Atalanta, dat op 3 oktober voor het laatst verloor in de Serie A.

