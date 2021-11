Napoli onthult standbeeld voor Diego Maradona in stadion

Napoli besloot destijds al gelijk om het Stadio San Paolo te vernoemen naar Maradona. Sinds zondag staat ook een standbeeld van de Argentijnse legende in het Stadio Diego Armando Maradona. De makers hebben de Argentijn vastgelegd in een rennende houding, met een bal op zijn rechterknie. Het beeld staat op een sokkel in de vorm van het getal 10, het vaste rugnummer van Maradona.

Napoli had heel wat oud-ploeggenoten van de Argentijn uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Lazio. Ook voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalfederatie FIFA zat op de tribune naast Napoli-eigenaar Aurelio de Laurentiis. Net als vorige week tegen Internazionale droegen de voetballers uit Napels shirts met daarop een afbeelding van Maradona.

De Argentijn speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli. Hij bezorgde de club onder meer twee landstitels, in 1987 en 1990, en winst van de UEFA Cup in 1989.

ZATERDAG

De Italiaanse topper tussen Juventus en Atalanta is gewonnen door de bezoekers. De equipe van trainer Gian Piero Gasperini tekende na een half uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Het is voor de tweede keer in een paar dagen tijd dat Juventus een enorme tik te verwerken krijgt.

In de kraker in Italië namen Matthijs de Ligt en Marten de Roon het tegen elkaar op. Teun Koopmeiners en Hans Hateboer moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Beide ploegen hoopten zaterdagavond een beter resultaat te boeken dan eerder deze week in de Champions League. De Roon speelde met Atalanta gelijk tegen Young Boys (3-3), terwijl De Ligt een gigantisch klap incasseerde met Juventus tegen Chelsea (0-4).

Matthijs de Ligt ziet tot zijn eigen afgrijnzen hoe Zapata scoort. Ⓒ HH/ANP

Na bijna een half uur spelen opende Duvan Zapata de score in het Allianz Stadium. Nadat de spits veel ruimte kreeg van Leonardo Bonucci rondde hij geweldig af en schoot zo de bezoekers op voorsprong: 0-1. Ook De Ligt mocht zich de treffer aanrekenen. De Nederlander stond ver achter zijn defensie opgesteld en hief zo het buitenspel van Zapata op. De scherpte ontbrak dus wederom bij Juventus.

De Oude Dame ging na de rust op jacht naar de gelijkmaker. De Ligt was heel dicht bij het goedmaken van zijn fout, maar de verdediger zag zijn inzet worden geblokt. Atalanta hield het restant van de wedstrijd de nul en dus was de dramaweek voor Juventus compleet met weer een nederlaag. In de slotfase kwam Teun Koopmeiners nog in het veld bij Atalanta, dat op 3 oktober voor het laatst verloor in de Serie A.

Internazionale niet in de fout in uitwedstrijd tegen Venezia

Internazionale heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie in de uitwedstrijd tegen Venezia geen fout gemaakt. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 2-0 in Venetië.

Hakan Çalhanoglu maakte na ruim een half uur het eerste doelpunt. De Turkse middenvelder haalde van zo'n twintig minuten uit en de bal verdween achter voormalig AZ-doelman Sergio Romero, die de bal nog wel licht toucheerde. Diep in blessuretijd van de tweede helft besliste Lautaro Martínez het duel vanaf de strafschopstip.

Denzel Dumfries begon bij Inter op de bank en mocht in de 72e minuut invallen voor middenvelder Matteo Darmian.

Inter staat derde, op een punt van stadgenoot AC Milan en Napoli. De nummer 1 en 2 komen zondag nog in actie.

ZONDAG

AC Milan op eigen veld ten onder tegen Sassuolo

AC Milan heeft in de strijd om de Italiaanse landstitel kostbare punten verspeeld. De nummer 2 achter koploper Napoli verloor op eigen veld met 3-1 van middenmoter Sassuolo.

Milan was nog wel vroeg in de wedstrijd op voorsprong gekomen door een doelpunt van Alessio Romagnoli. Maar nog voor rust boog Sassuolo de achterstand om in een 2-1-voorsprong. Beide keren was Gianluca Scamacca de schutter, al kwam het tweede doelpunt op naam van Milan-verdediger Simon Kjær die de bal van richting veranderde.

Na ruim een uur zorgde Italiaans international Domenico Berardi voor de 3-1. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg moest aanvoerder Romagnoli in de 77e minuut ook nog met rood naar de kant na een overtreding op de doorgebroken Grégoire Defrel.

Milan blijft op 32 punten, nu uit veertien duels. Napoli heeft er ook 32 en ontvangt zondagavond nog Lazio.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Serie A.