FC Twente moeizaam langs amateurs van OSS’20

Voetbal

Gepasseerde Henk Veerman weer in basis sc Heerenveen na goed gesprek

Henk Veerman keert woensdag terug in het elftal van sc Heerenveen, dat het in de KNVB-beker opneemt tegen de amateurs van AFC. De spits uit Volendam werd afgelopen weekend in het duel met FC Utrecht nog gepasseerd.