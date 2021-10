FC Twente moeizaam langs OSS’20, Heerenveen ontsnapt tegen amateurs

De 23-jarige Algerijn schoot FC Twente op het kunstgrasveld van TOP Oss na een kwartier op voorsprong (0-1). Daarna viel de productie bij de bezoekers langdurig stil. Doelman Rick van der Leest verrichtte een aantal prima reddingen en zag Ricky van Wolfswinkel in de 34e minuut een strafschop missen (ruim over de lat). Ook FC Twente-keeper Lars Unnerstall moest bij een paar Brabantse kansen ingrijpen.

Na de rust trachtte de thuisclub met man en macht de gelijkmaker te forceren. Een doelpunt voor OSS’20 bleef echter uit, waarna Zerrouki vlak voor het eindsignaal opnieuw toesloeg.

FC Twente, de nummer 7 van de Eredivisie, verloor afgelopen zondag thuis van NEC (1-2). Komende zaterdag speelt de ploeg van Jans uit tegen PSV.

Sc Heerenveen komt laat op gang in bekerduel met AFC

Sc Heerenveen is in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi ontsnapt aan uitschakeling. De nummer 9 van de Eredivisie keek bij AFC in Amsterdam lang tegen een achterstand aan. In de slotfase kwam het toch nog goed voor de bezoekers: 1-2.

Dalian Maatsen maakte na ruim een kwartier het doelpunt voor de nummer 2 van de tweede divisie. Henk Veerman, terug in de basisploeg na een goed gesprek met coach Johnny Jansen, zorgde in de 76e minuut voor de gelijkmaker. Kort daarna voorkwam Filip Stevanovic een verlenging.

Voor sc Heerenveen dreigde in Amsterdam even de derde nederlaag op rij. Eerder verloor de Friese ploeg in de Eredivisie van Ajax (0-2) en FC Utrecht (2-1).

NEC

NEC won met 3-0 bij Capelle. Voor de Nijmeegse club kwamen Elayis Tavsan (twee) en Ole Romeny tot scoren.

Fortuna

Fortuna Sittard versloeg TOP Oss met 3-0. George Cox (twee) en Mats Seuntjens brachten de treffers op hun naam.

Eagles

Go Ahead Eagles zegevierde met 2-0 bij Almere City FC. Luuk Brouwers benutte na een kwartier een strafschop, Inigo Cordoba besliste het duel in de 70e minuut.

Sparta

Sparta Rotterdam was in Veenendaal met 2-0 te sterk voor GVVV. Mario Engels en Vito van Crooy scoorden voor de gasten.