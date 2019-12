Rashford doet Mourinho pijn op Old Trafford

Een klein jaar geleden werd Mourinho door Manchester United ontslagen toen hij met de Mancunians op de zesde plaats stond. Woensdagavond, voor aftrap van het duel, bekleedde United de tiende positie en nam Mourinho met Tottenham de zesde positie in.

De wedstrijd was nog geen zes minuten oud toen Marcus Rashford de thuisploeg op voorsprong zette. De Engels international profiteerde van een fout van Davinson Sanchez en verraste doelman Paulo Gazzaniga met een schot in de korte hoek. United was stukken sterker, maar verzuimde de marge te vergroten. En daar profiteerde Tottenham van. Vijf minuten voor rust controleerde Dele Alli een rebound op sublieme wijze en schoot langs David de Gea raak in de verre hoek.

In de tweede helft had Rashford echter nog minder tijd nodig om te scoren dan in de eerste helft. De aanvaller benutte vijf minuten na rust een strafschop (die hij zelf had verdiend na een overtreding van Moussa Sissoko) op koele wijze. Die achterstand kwam Tottenham niet meer te boven, waardoor Mourinho zag hoe zijn huidige ploeg op de ranglijst door zijn oude ploeg gepasseerd werd.

Chelsea herstelt zich

Chelsea kwam na twee nederlagen in de competitie en een gelijkspel in de Champions League weer tot winst. Op Stamford Bridge, het eigen stadion, werd Aston Villa met 2-1 verslagen. Tammy Abraham en Mason Mount scoorden voor Chelsea, tussendoor had Trézéguet namens Villa gelijkgemaakt. Mount besliste het duel met een fraaie volley, kort na rust.

Manchester United en Chelsea passeerden Crystal Palace, de verrassende nummer 7. United staat nu zesde, Chelsea vierde.

