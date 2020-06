Moment van Toen: Oranje begint WK met zege op Uruguay

15 juni 1974 Oranje begint WK met zege op Uruguay

Het Nederlands elftal begint overtuigend aan het WK, waarop Oranje onder leiding van bondscoach Rinus Michels furore zal maken met het beroemde totaalvoetbal, maar net geen wereldkampioen zal worden.

In Hannover wordt Uruguay met 2-0 verslagen. Dat is een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, want de Zuid-Amerikanen komen er niet aan te pas. Oranje is de bovenliggende partij en creëert volop kansen. Het mag een wonder heten dat de marge beperkt blijft tot 2-0.

Na de vroege 1-0 van John Rep maakt de Zaankanter vlak voor tijd aan alle onzekerheid een eind door op aangeven van Rob Rensenbrink zijn tweede goal te maken.