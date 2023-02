Swiatek pakt in Doha eerste titel van 2023

Swiatek verloor begin dit jaar nog kansloos van de Amerikaanse in een wedstrijd om de United Cup in Australië. Met Pegula als tegenstander kreeg Doha een finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst.

De Poolse pakte meteen een break in de eerste set, maar gaf die voorsprong ook twee keer weer weg. Met de derde break trok ze alsnog de eerste set naar zich toe. In het tweede bedrijf gaf Swiatek niets meer weg en besliste de partij op haar vierde matchpoint.

Het is de eerste titel voor Swiatek in 2023 en haar twaalfde WTA-titel in totaal. De 21-jarige Poolse bleef op de Australian Open steken in de vierde ronde.