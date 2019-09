’Ex-Chelsea-speler krijgt klappen na versierpoging’

De 29-jarige Drinkwater, door Chelsea uitgeleend aan Burnley, kreeg het aan de stok met de speler in een nachtclub in Manchester tijdens een avondje stappen waarbij hij iets anders had gedronken dan water.

Voetballer Kgosi Ntlhe van Scunthorpe United, dat uitkomt in de League Two, vroeg Drinkwater om zijn vrouw met rust te laten toen hij die probeerde te versieren. „Het kan me niet schelen man, ze gaat met mij mee naar huis.” Daarop sloeg de vlam in de pan.

Nadat Drinkwater de club was uitgegooid werd hij op straat ook nog een te grazen genomen door zes man. De aanvallers sprongen op zijn enkels en schreeuwden: ”Breek zijn benen.” The Sun citeert een ooggetuige: „Het zag er verschrikkelijk uit. Overal zat bloed.”

Drinkwater heeft ook wat interlands achter zijn naam staan. Hij debuteerde in 2016 in een duel met het Nederlands elftal.