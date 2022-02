Duitse arbiter Felix Zwayer ondanks doodsbedreigingen tóch terug op het veld

Zwayer was in december in opspraak geraakt nadat hij bij de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München enkele dubieuze beslissingen had genomen, die hem vanuit Dortmund op felle kritiek waren komen te staan. Door alle ophef besloot hij rust te nemen en na te gaan denken over zijn toekomst.

Zwayer, die ook internationaal fluit, is vanaf komend weekeinde weer inzetbaar.

Omkoping

„Na de zeer stressvolle gebeurtenissen en momenten voor mij en mijn familie, had ik besloten tijd te nemen om na te denken over mijn persoonlijke en sportieve situatie”, liet Zwayer weten. Hij kijkt „vol verwachting” uit naar het vervolg van zijn loopbaan.

Zwayer werd na de wedstrijd in december bekritiseerd door de spelers van verliezer Dortmund. Borussia-middenvelder Jude Bellingham ging daarbij het verst. De Engelsman had Zwayer indirect beschuldigd van omkoping, daarbij zinspelend op het matchfixing-schandaal rond arbiter Robert Hoyzer van 17 jaar geleden. Zwayer was daarbij als kroongetuige betrokken en werd voor een half jaar geschorst. Hij heeft altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan.

