Ronald Koeman gaat boven provocaties Joaquin staan

„Ik snap dat het een interessant onderwerp is voor jullie, maar ik ga me hier niet over uitlaten”, aldus de trainer vrijdag tegenover journalisten op de persconferentie.

„Als hij hier over wil praten, is dat zijn probleem. Ik focus me op de wedstrijd en ga niet in op persoonlijke zaken of dingen uit het verleden.”

Koeman werd eerder deze week op ongelooflijke wijze door het slijk gehaald door Joaquin, met wie de trainer samenwerkte toen hij trainer was van Valencia, in 2007 en 2008.

Ronald Koeman en Joaquin in november 2007 tijdens een persconferentie. Ⓒ HH/ANP

„Hij zal mij niet begroeten en ik hem ook niet”, begon de inmiddels 39-jarige Joaquín in het programma El Larguero op radiostation Cadena SER. „Het was niet de mooiste periode in mijn carrière”, stelde de Spanjaard terugblikkend op hun gezamenlijke tijd bij Valencia.

„Het enige waar Koeman om gaf, waren de vijf of zeven flessen wijn bij het avondeten. Ik zou graag half zo slim zijn als Koeman. Hij verdiende in vijf maanden zeven miljoen euro. Maar na zijn ontslag nam hij niet eens de moeite om afscheid te nemen van de spelers en leverde hij zelfs zijn auto van de club niet in.”

Joaquin werd opgeleid door Betis, maar speelde van 2006 tot 2011 voor Valencia. In 2015 keerde de inmiddels 39-jarige vleugelspeler terug bij Betis. Ⓒ EPA

Als Joaquín ooit voorzitter van Betis zou worden, hoeft Koeman ook zeker niet te rekenen op een belletje om als trainer aan de slag te gaan. „Nee, nooit. Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman”, besloot Joaquin.

Het duel tussen FC Barcelona en Real Betis begint zaterdag om 16.15 uur.