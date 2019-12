Yukinari Sugawara Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - In wat waarschijnlijk de laatste Haagse thuiswedstrijd van het seizoen was, boekte AZ alweer de elfde zege van het seizoen. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden (1-0), had de Alkmaarse formatie weinig te duchten van VVV-Venlo, op de laatste twee minuten na althans. Net als donderdagavond maakte een ’bankzitter’ het verschil voor AZ.