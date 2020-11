Video: Liverpool neemt intrek in trainingscomplex van 56 miljoen euro

Vanwege het coronavirus waren de festiviteiten geschrapt, maar via de digitale weg liet de club de supporters even kennismaken met het 56 miljoen euro kostende nieuwe onderkomen in het plaatsje Kirby, gelegen op 20 minuten rijden van stadion Anfield Road.

In het AXA Training Centre is werkelijk alles aanwezig wat een topvoetballer nodig heeft om tot toprestaties te komen: meerdere voetbalvelden, zowel indoor als outdoor, zwembad, een gym, ontspanningsruimtes, een medische praktijk en flink wat kantoorruimte, met onder meer een riant bureau voor trainer Jurgen Klopp.

De regerend Engels landskampioen nam vorige week afscheid van Melwood, het legendarische trainingscentrum dat in 1950 in gebruik werd genomen en de bakermat was van alle (inter)nationale successen die The Reds boekten.