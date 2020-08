Champions League-sprookje Hateboer en De Roon komt op dramatische wijze ten einde

Atalanta startte met Marten de Roon, Hans Hateboer en ’halve Nederlander’ Robin Gosens in de basis. Bij PSG kon sterspeler Kylian Mbappé nog niet vanaf het begin spelen, wel zat hij op de bank. In een zeer open eerste helft regende het kansen en mogelijkheden voor beide partijen. Atalanta-aanvoerder Alejandro Gomez kreeg in de tweede minuut al een aardige schietkans, maar keeper Keylor Navas redde. Een minuut later kon Neymar ineens aan de andere kant van het veld alleen op doelman Marco Sportiello af. Ondanks de knappe versnelling van de Braziliaan, mikte hij de megakans hopeloos naast met zijn rechtervoet.

De beginfase ging op en neer. De tien minuten die volgden kregen de Italianen twee prima kansen, maar allebei de keren was Navas een sta-in-de-weg. Nadat weer Neymar de bal niet goed had ingeschoten bij een mogelijkheid, sloeg Atalanta toe in de 27e minuut. Met wat fortuin kwam de bal in de kluts bij Mario Pasalic terecht. Die krulde dit buitenkansje vervolgens prachtig langs Navas: 1-0.

Mario Pasalic heeft Atalanta op 1-0 gebracht. Ⓒ ANP/HH

Atalanta viert feest Ⓒ ANP/HH

Neymar

Het einde van de eerste helft was het weer Neymar die de hoofdrol speelde. Eerst schoot hij rakelings naast en toen even later Hans Hateboer te kort terugspeelde, mocht de Braziliaan vrij doorlopen. Die schoot de bal vervolgens met links richting de tweede ring. Neymar speelde uitstekend, maar het schortte bij hem duidelijk in de afronding in de eerste 45 minuten.

Neymar kreeg kans op kans de eerste 45 minuten. Ⓒ ANP/HH

Na de theepauze werd het grimmiger. In zes minuten tijd werden vier gele kaarten gegeven door leidsman Anthony Taylor. In de 58e minuut had Berat Djimsiti wel de 2-0 op zijn linkerschoen, maar hij mikte naast. Atalanta verschuilde zich ondanks de voorsprong allerminst. PSG-trainer Tuchel liet meteen hierna Mbappé het veld in komen.

Zowel Neymar als Mbappé kwam steeds in de buurt, maar ook die inzetten waren elke keer te zwak. In de slotfase probeerde PSG nog van alles en dit kreeg voor de Italiaanse ploeg in de 90e minuut een uiterst pijnlijk gevolg. Tot ontzetting van heel Atalanta en ongekende blijdschap bij de Parijzenaren ging verdediger Marquinhos bij het slotoffensief mee naar voren en kon hij zomaar ineens bij een aanval bij de eerste paal binnentikken: 1-1. Neymar gaf hier de assist.

In de 93e minuut werd het nog erger voor Atalanta. Invaller Eric Maxim Choupo-Moting scoorde 2-1 voor PSG en liet de Champions league-droom uiteenspatten. De andere invaller, Mbappé, bleek hier de aangever, waardoor de twee supersterren toch het verschil maakten voor PSG.

In de halve finale speelt de club uit de Franse hoofdstad tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Leipzig en Atlético Madrid, die donderdag in Lissabon wordt gespeeld.