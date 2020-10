Sparta wacht na remise tegen Heracles nog op eerste zege

Sparta moest bij een stand van 1-0 in de 53e minuut met tien man verder na een rode kaart voor aanvoerder Adil Auassar. Het was alweer de derde rode kaart voor een Spartaan in dit seizoen. Na het vertrek van Auassar kwamen de bezoekers dankzij Rai Vloet nog wel op 1-1, maar een nederlaag bleef het strijdbare Sparta bespaard.

Sinan Bakis kreeg namens Heracles snel een grote kans. Hij kopte van dichtbij naast. Sparta was in de open wedstrijd eveneens een paar keer dicht bij een doelpunt. Doelman Michael Brouwer keerde een schot van Lennart Thy.

Kort na de pauze brak Abdou Harroui de ban met een afstandsschot, dat door Thy wellicht nog heel licht werd getoucheerd: 1-0. Zes minuten later trapte Auassar naar tegenstander Vloet, die zelf echter ook uitdeelde. Mede op advies van de VAR trok arbiter Serdar Gözübüyük alleen rood voor de Spartaan.

Heracles maakte daarna zonder overtuiging jacht op de eerste eredivisietreffer dit jaar in een uitwedstrijd. Op aangeven van invaller Kasper Lunding tekende Vloet in de 75e minuut alsnog voor de gelijkmaker.

