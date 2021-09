Virgil van Dijk moest bezorgde Jürgen Klopp video sturen: ’Ik hinkel alleen maar’

Dat heeft Van Dijk zijn trainer Jürgen Klopp kort na de wedstrijd al verzekerd. De aanvoerder van Oranje moest de Duitser zelfs geruststellen via videoberichten. „Ik stuurde hem na de wedstrijd een bericht en vroeg of alles goed was”, vertelt Klopp op de clubwebsite. „Ja, was het antwoord. ’Honderd procent?’ ’Tweehonderd procent zelfs.’”

Toch was dat nog niet genoeg voor Klopp. „’Kom op stuur mij een video waarop je niet mank loopt.’ ’Ik hinkel alleen maar.’ Daarna belde Virgil mij vanuit de spelersbus om nog eens te benadrukken dat alles goed ging. Zijn vrouw had al hetzelfde aan hem gevraagd.”

Dat Klopp zekerheid wilde hebben over de fitheid van zijn belangrijkste verdediger is niet zo gek. Van Dijk keerde in augustus weer terug de wedstrijdselectie van The Reds, nadat hij bijna het volledige vorige seizoen miste vanwege een gescheurde kruisband.

Daarbij mist Liverpool komend weekend naar alle waarschijnlijk al de nodige belangrijke spelers. Met Roberto Firmino, Alisson Becker en Fabinho bevat de selectie drie Braziliaans internationals, die vanwege de strenge coronamaatregelen niet vrij werden gegeven voor de interlandperiode door de club. Daardoor zijn zij op dit moment door de FIFA geschorst voor de wedstrijd tegen Leeds United, waar de eveneens in Engeland gehouden Raphinha speelt.