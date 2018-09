Bosz: 'Ze zijn niet ziek, onzin'

"Dat is onzin. Als ze ziek zijn, spelen ze niet", aldus Bosz een half uur voor Europa League-eindstrijd met Manchester United in gesprek met FOX Sports.

Bosz werd woensdag enigszins verrast door de opstelling van José Mourinho. De Portugees koos voor Marcus Rashford als eenzame spits. "Ze spelen met veel middenvelders. We hadden verwacht dat hij met de snelle Jesse Lingard zou spelen, maar hij heeft toch voor Juan Mata gekozen, wat meer een middenvelder is."

Het zou goed kunnen dat Manchester United in Stockholm op de counter te gaan spelen, maar mochten The Red Devils voor een meer aanvallende tactiek kiezen, dan wanhoopt Bosz niet.

"Als ze gas gaan geven, gaan ze dat nooit de hele wedstrijd volhouden. Maar als ze het gaan proberen, moeten wij geen risico nemen en gewoon de lange bal gaan spelen. Dan moeten we Kasper Dolberg zien te vinden en aansluiten. Als de druk afneemt moeten we gaan voetballen en in een hoog tempo positiespel gaan spelen."

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20:45 uur. Volg het duel van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.