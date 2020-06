Pröpper met Brighton niet bestand tegen Fernandes’ United

Mede dankzij twee doelpunten van Bruno Fernandes mogen de gasten nog hopen op plaatsing voor de Champions League. Daarvoor zal Chelsea of Leicester City moeten worden achterhaald.

Pogba belangrijk

Manchester United kwam al na ruim een kwartier op voorsprong door een doelpunt van Mason Greenwood, al de zesde treffer dit seizoen van de 18-jarige middenvelder. Na een klein halfuur stond het 2-0. Fernandes schoot raak op aangeven van Paul Pogba. De Fransman had zijn tweede basisplaats sinds 30 september. Lang bleef hij aan de kant met een enkelblessure.

Kort na rust maakte Fernandes er ook nog 3-0 van, al de vijfde goal in acht competitieduels voor de Portugees, die in januari overkwam van Sporting Lissabon. Bij Brighton, dat nog niet veilig is, werd Davy Pröpper in de rust gewisseld.

