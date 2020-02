KNVB wil in 5 jaar naar 200.000 voetballende vrouwen

Sarina Wiegman, de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg die in 2017 het EK won en vorig jaar de finale van het WK haalde, gaat zich als ambassadeur inzetten voor de beoogde groei. „Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt”, zegt Wiegman. „Maar, en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, we zijn er nog niet. De volgende stap die we willen zetten is dat er voor ieder meisje, voor iedere vrouw, een plek is in het voetbal. Binnen of buiten het veld.”

Als hoofdsponsor van de KNVB wil ING daaraan bijdragen. De financiële instelling sponsort ook meer dan vijfhonderd amateurvoetbalclubs. In augustus worden die contracten verlengd met als nieuwe voorwaarde dat minimaal 25 procent van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. „De amateurverenigingen hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en de plek te geven die het verdient”, zegt Steven Sedee namens ING.

De KNVB mikt niet alleen op 25 procent meer voetballende meisjes en vrouwen, maar wil ook dat het aantal vrouwelijke kaderleden bij amateurclubs met 25 procent omhooggaat. In 2018 waren er iets meer dan 1100 vrouwelijke voorzitters, penningmeesters en secretarissen bij de KNVB geregistreerd, tegenover bijna 8000 mannen.

De voetbalbond en ING gaan een campagne opzetten om gemengd voetbal bij amateurclubs te stimuleren. Volgens de KNVB is het goed voor de voetbaltechnische en sociale ontwikkeling als jongens en meisjes in de jeugd samenspelen.

De bond heeft zich met Eindhoven kandidaat gesteld om de finale van de Champions League voor vrouwen in 2023 te organiseren. Daarnaast is de ambitie om het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren, mogelijk in combinatie met andere landen.